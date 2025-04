Concorso lirico Cerquetti. L’acuto di Federica Fiori

Fase finale per il XV Concorso lirico internazionale Anita Cerquetti, svoltasi a Montecosaro in un teatro delle Logge gremitissimo. Ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice della competizione, il mezzosoprano romano Federica Fiori (27 anni); secondo il soprano Aziza Omarova (22 anni), che ha vinto anche il premio Civitanova all’Opera; terzo riconoscimento al soprano giapponese Hatano Chinatsu. Assegnati anche il premio Giovane promettente al soprano Gaia D’onofrio e il Premio del pubblico al tenore inglese Jeffcoat Dick Robin. Oltre ai premi in denaro, riconosciuti diversi ingaggi per concerti e opere liriche: il primo in ordine di tempo sarà il Concerto per la Repubblica al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, in programma il 2 giugno. "È stata un’edizione molto interessante – ha detto il maestro Alfredo Sorichetti, direttore artistico del concorso – sia per i tanti partecipanti provenienti da varie parti del mondo, sia per le qualità dimostrate, anche in considerazione della loro giovanissima età". La giuria, presieduta da Ines Salazar, era composta dal direttore d’orchestra Vladimir Kiradjiev, docente di direzione d’orchestra al Conservatorio di Vienna, dal critico musicale Marco Sonaglia e dallo stesso maestro Sorichetti. Presenti all’evento il vicesindaco di Montecosaro, Stefania Lufrano, l’assessore Filippo D’Alterio e le presidentesse dei tre club service che sostengono il concorso: Emilia Calderisi per il Rotary Club Civitanova, Anna Maria Recchi per il Lions Club Host e Dania Battistelli per il Lions Club Cluana di Civitanova.

Martina Di Marco