Concorso lirico internazionale. Aperto il bando per giovani talenti

Dopo il successo della prima edizione, a Pesaro l’anno scorso, è aperto il bando per il secondo Concorso lirico internazionale Tebaldi-Gigli-Corelli che quest’anno si svolgerà a Recanati, nel 135° anniversario della nascita di Beniamino Gigli. La competizione si terrà dall’8 all’11 dicembre: le fasi eliminatorie si svolgeranno nell’auditorium del Centro della poesia, mentre semifinali e finali nel teatro Persiani. Inoltre il 20 marzo, i vincitori si esibiranno in un concerto gratuito accompagnati dall’Orchestra filarmonica marchigiana.

Il concorso è rivolto a cantanti di ogni nazionalità, under 35 al momento della scadenza del bando, il 31 ottobre. Per partecipare, è necessario compilare un form online e inviare due video con l’esecuzione di arie d’opera in tonalità originale, diverse per autore e lingua. Il bando completo e il link per l’iscrizione sono sul sito www.marchespettacolo.it.

Promosso dalla Regione e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo, il concorso mira a valorizzare la tradizione lirica marchigiana. A valutare i giovani cantanti sarà una giuria di altissimo livello tra cui Ernesto Palacio (Rossini Opera Festival), Stefania Donzelli (Fondazione Rete Lirica delle Marche), Vincenzo De Vivo (Fondazione Teatro delle Muse), Marco Vinco (Associazione Arena Sferisterio), Cristian Carrara (Fondazione Pergolesi Spontini), Riccardo Serenelli (Associazione VillaInCanto – Gigli Opera Festival) e la docente di canto lirico Doriana Giuliodoro (foto), in rappresentanza del Comune di Recanati, della Civica scuola di Musica e dell’Associazione Gigli. A presiedere il gruppo sarà Dominique Meyer, già sovrintendente della Scala di Milano e attuale presidentessa del Teatro di Como.