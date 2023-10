Concorso per 1.673 allievi finanzieri

È stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per entrare nella Guardia di finanza. C’è posto per 1.673 allievi finanzieri: 1.461 andranno al contingente ordinario, e 212 al contingente di mare. Possono partecipare coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle forze armate, oppure del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. È necessario il diploma che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea. La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le 12 del 21 ottobre, dovrà essere compilata mediante la procedura telematica sul portale all’indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema. Sul sito tutte le ulteriori informazioni sui requisiti e il concorso.