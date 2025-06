Concorso per aspiranti imprenditori: ecco i premiati

Leonardo Bora, Manila Galli e Daniele Ciarrocchi hanno vinto il concorso di idee per aspiranti giovani imprenditori del progetto "Start me up". I giovani sono stati premiati rispettivamente per Zenith Ascent, NeuroMonitor e Tipicità in Tavola. Il concorso è stato sviluppato da The Way, un incubatore di startup e partner operativo del progetto, che mira a stimolare l’autoimprenditorialità e l’innovazione giovanile nel territorio.

"Il Comune ha un ruolo centrale nel promuovere lo sviluppo locale attraverso politiche giovanili e sostegno all’innovazione ed è per noi importante accompagnare i giovani nel loro percorso verso l’autoimprenditorialità – ha commentato l’assessore alle Politiche giovanili Marco Caldarelli –. La città vuole investire su nuove idee, talento e creatività e questo contest ha messo in luce tutti questi aspetti che sono fondamentali nella costruzione di una prospettiva futura".

Il concorso, le cui proposte dovevano essere coerenti con gli ambiti tematici definiti nella strategia di sviluppo della Regione, ha visto proposte legate alla bioarchitettura e abitazione intelligente, all’uso di materiali innovativi e sostenibili, alla robotica e automazione, alla tracciabilità e al packaging innovativo. I premi sono stati finanziati da Banca Macerata e Confidi Coop, che hanno fornito un contributo economico ai vincitori, e dal progetto Start Me Up attraverso servizi di incubazione gratuiti.