"Concorso per infermieri, la graduatoria va prorogata"

La Regione adotti con urgenza un provvedimento che consenta la deroga alla scadenza della graduatoria del concorso unificato per gli infermieri. Lo chiedono le segreterie regionali dei sindacati Nursind, Fials e Nursing up, facendosi portavoce delle preoccupazioni di tanti professionisti della sanità. Il concorso bandito dalla Regione nel 2019, infatti, ha avuto un percorso accidentato, tanto che le prove d’esame si sono svolte solo nel 2021. "Molti concorrenti – sottolineano i sindacati – non hanno potuto neanche partecipare perché impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid. Così, rispetto alle oltre 12mila domande presentate, solo 2.254 infermieri sono riusciti ad essere ammessi nella graduatoria finale".

Più o meno il numero di assunzioni (2mila) che la Regione ha sempre dichiarato di voler fare. "Considerata anche la notevole carenza di infermieri si prevedeva che in due anni questa graduatoria si sarebbe presto esaurita. Invece non è stato cosi: circa la metà dei colleghi infermieri in graduatoria sta ancora aspettando la chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato". E molti sono da anni impiegati a tempo determinato, hanno acquisito esperienza e competenze, e superato positivamente il periodo di prova per essere assunti a tempo indeterminato. "Senza una proroga della graduatoria, si rischia di perdere definitivamente queste risorse, con conseguenti gravi carenze all’interno delle Unità operative".

Ad avviso di Nursind, Fials e Nursing Up, poi, "è incomprensibile la decisione di non rendere fruibile la graduatoria ad altre Regioni, scelta che ha condizionato fortemente lo scorrimento della stessa". C’è il rischio di un "inutile e dannoso spreco di risorse umane. Per il concorso del 2019 sono stati spesi fondi di bilancio, tempo ed energie, senza contare l’impegno, la speranza e i sacrifici di tanti professionisti marchigiani che attendono di potersi avvicinare alla propria famiglia. Auspichiamo che la Regione solleciti il governo centrale affinché nel decreto Milleproroghe sia inserito l’emendamento per la deroga".

f. v.