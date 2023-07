Concorso per Primari all'Ast 3 di Macerata, scadenza presentazione domande 23 luglio L'Ast 3 di Macerata ha pubblicato due bandi di concorso per direttore di Unità Operativa Complessa e uno per un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di Oncologia. Sono previsti anche trasferimenti e conferme di incarichi.