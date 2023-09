Concorso per un medico a Oncologia, quattro assunti nel reparto di Pediatria

Un concorso per un nuovo dirigente medico di Oncologia e quattro ammessi al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente medico di Ortopedia. Sono gli ultimi bandi e atti dell’Ast di Macerata per cercare di riempire i vuoti negli organici, compito non semplice sia in relazione alle risorse disponibili che alla disponibilità dei "camici bianchi" necessari. Assunti a tempo determinato, per un massimo di un anno, invece, in qualità di dirigenti medici da destinare all’emergenza – urgenza, in particolare ai pronti soccorso dei nostri ospedali (fino alla copertura a tempo indeterminato dei posti vacanti) Cristiana Biondi, Mustafa Zerk, Simona Giori (specializzati) e Mattia Scarponi (prossimo alla specializzazione). Il fatto è che – spesso – per i posti messi a concorso c’è un insufficiente numero di candidati e, anche quando questi sono in quantità sufficiente, non di rado non si presentano alle prove o, se si presentano e le superano, magari poi non accettano l’incarico.

"Cerchiamo di sfruttare tutto lo spazio finanziario del tetto di spesa - afferma l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini -. A breve saranno espletati ben 7 concorsi: le domande di ammissione sono arrivate, e in Giunta abbiamo approvato le nomine del componente regionale e relativo supplente per ogni commissione, sorteggiati con apposita procedura. Le selezioni verranno effettuate velocemente in modo da avere non solo i nomi dei vincitori, ma anche le graduatorie a cui attingere per ulteriori assunzioni laddove necessarie".

Il problema del personale, come più volte sottolineato dai diversi sindacati, è centrale per un buon funzionamento della sanità, come lo è l’adeguamento dello loro retribuzione. Se non si riesce ad intervenire in questa direzione tutto diventa difficile.

f. v.