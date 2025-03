Concorso sulla parità, premi alle classi

La commissione di valutazione del concorso "Sulle vie della parità nelle Marche", giunto alla VIII edizione, ha decretato le scuole vincitrici. Da anni l’Osservatorio di Genere ha scelto di legare il giorno della Festa della donna a questa iniziativa, per sottolineare l’importanza dell’educazione alla parità di genere e il ruolo fondamentale della scuola nel sensibilizzare le nuove generazioni. Il concorso, promosso appunto dall’Osservatorio di Genere in collaborazione l’Università di Camerino e il suo sistema museale, con l’Ats 15, Settenove edizioni, Cgil, Cisl e Uil Marche e la sponsorizzazione di Coop Alleanza 3.0, ha il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale. "Attraverso la valorizzazione della memoria femminile e la promozione di modelli positivi – spiega Claudia Santoni, presidente dell’Osservatorio di Genere –, il progetto aiuta a decostruire stereotipi e pregiudizi radicati, favorendo il rispetto reciproco e la costruzione di una società più equa. Ogni anno emergono storie straordinarie che offrono spunti di riflessione fondamentali per un cambiamento culturale urgente".

Ecco chi ha vinto. Sezione A - Michela Murgia: primo premio assoluto al progetto "Donne per la pace" dell’Ic Trillini di Osimo (secondaria di I grado); sezione B - Lavoro: primo premio "Fili" al Trillini, secondo premio a "Il lavoro della terra di mezzo" del liceo classico Leopardi di Recanati; C - Stem primo premio a "Un salto nello spazio in compagnia di scienziate stellari" dell’Ic Nori de’ Nobili (scuola primaria); secondo premio a "Maria prima di Maria Montessori" di My School scuola internazionale paritaria bilingue di Civitanova (secondaria di I grado), che ha ricevuto anche una menzione speciale; sezione D - Percorsi (Donne e Sport) primo premio assoluto a "La lunga gara verso la parità" dell’Ic Paladini di Treia (secondaria di I grado).