Concorso "Tebaldi-Gigli-Corelli". Una sfida tra i talenti del belcanto

Città dell’Infinito e patria del grande Beniamino Gigli, Recanati, si prepara ad accogliere dall’8 all’11 dicembre 2025 la seconda edizione del concorso lirico internazionale "Tebaldi-Gigli-Corelli", promosso dalla Regione Marche e coordinato dal Consorzio Marche Spettacolo (CMS). L’evento, dedicato a tre giganti del belcanto, rappresenta un appuntamento di rilievo nel panorama musicale nazionale e internazionale, volto a valorizzare il patrimonio lirico marchigiano. Il CMS ha annunciato la proroga del termine per le iscrizioni al 9 novembre, per consentire la partecipazione di un numero ancora maggiore di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. L’annuncio è stato dato durante la conferenza stampa svoltasi a Recanati, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa, dell’assessore alla Cultura Ettore Pelati, della presidente del CMS Katiuscia Cassetta, della direttrice Lucia Chiatti, del presidente dell’associazione Gigli Pierluca Trucchia e di Ermanno Beccacece, direttore della Civica Scuola di Musica "Beniamino Gigli". Le prove eliminatorie si terranno all’auditorium del Centro mondiale della poesia, mentre semifinali e finali animeranno il teatro Persiani. "Questa seconda edizione, dedicata al grande Gigli, è un trampolino di lancio per i giovani artisti – ha dichiarato Katiuscia Cassetta –. La proroga delle iscrizioni riflette la volontà di offrire a tutti la possibilità di partecipare a una vetrina di prestigio". "Per Recanati – ha aggiunto Pelati – è un onore ospitare un concorso che nasce per volontà della Regione e celebra la tradizione lirica marchigiana, da Gigli a Corelli e Tebaldi". Soddisfatto anche il sindaco Pepa, che ha sottolineato come "l’evento rafforzi il legame della città con la musica e dia spazio ai giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo". La giuria sarà presieduta da Dominique Meyer, già sovrintendente della Scala e oggi presidente del Teatro Sociale di Como-AsLiCo, insieme a personalità di rilievo come Ernesto Palacio, Stefania Donzelli, Vincenzo De Vivo, Marco Vinco, Riccardo Serenelli, Cristian Carrara e Doriana Giuliodoro. I vincitori si esibiranno nel concerto finale del 20 marzo 2026, giorno del 136ESIMO anniversario della nascita di Gigli, accompagnati dalla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana. Il bando, rivolto a cantanti lirici di ogni nazionalità under 35, è disponibile su www.marchespettacolo.it.