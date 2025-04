Condanna a un anno In carcere 51enne

Deve scontare oltre un anno di reclusione per reati contro il patrimonio, nei guai un 51enne. I carabinieri della stazione di San Severino hanno arrestato un 51enne della provincia di Chieti, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di una ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata per revoca dell’affidamento in prova disposta dal Tribunale di Fermo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare un anno, undici mesi e due giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.