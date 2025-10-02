Condanna annullata per Perricciolo

Estorsione a un imprenditore, la Cassazione annulla la condanna per Perricciolo e rinvia tutto in corte d’appello. L’episodio, avvenuto a Mondavio nel 2009, faceva parte dell’indagine Gustav sulla "mafia della movida". Ieri si è svolta a Roma l’udienza in Cassazione per Giuseppe e Salvatore e Perricciolo (padre e figlio), e Alessandro Petrolati, condannati a vario titolo dalla corte di apello di Ancona a sei anni di reclusione, cinque anni per il solo Giuseppe Perricciolo. Per Salvatore Perricciolo, gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli hanno contestato una condizione di procedibilità, che la corte di Ancona aveva disatteso in materia di estradizione. "Perricciolo – spiegano – l’anno scorso era stato arrestato su mandato europeo in Slovenia. Da lì erano sorti una serie di adempimenti, e cioè la possibilità per lui di usufruire di un percorso alternativo previsto dalla Convenzione europea. Questione di diritto che la procura della Cassazione ha condiviso. Alla fine la Corte ha annullato la condanna a Perricciolo, disponendo un nuovo giudizio in corte di appello a Perugia". Per Giuseppe Perricciolo, difeso dall’avvocato Beatrice Indiveri, e Petrolati, difeso dagli avvocati Sergio Del Medico e Giancarlo Giulianelli, nuovo giudizio a Perugia.