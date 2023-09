Condannati per furto con l’abbraccio traditore

Con un abbraccio traditore, portavano via collane e orologi agli anziani malcapitati. Per questo ieri sono stati condannati due rom, David e Manuela Stan, di 24 e 29 anni. I fatti erano successi a Matelica ed Esanatoglia, tra il 3 e il 27 giugno 2019. La ragazza incrociava per strada un anziano o un’anziana e, fingendosi una parente, una amica, una persona comunque che i pensionati avrebbero dovuto riconoscere, dava loro un grande abbraccio. Poco dopo, una volta svanita la bella sconosciuta, la vittima scopriva di non avere più l’orologio o la collana d’oro, del valore di qualche migliaio di euro. Quattro casi furono denunciati in quel periodo ai carabinieri che, con le indagini, risalirono ai due, senza fissa dimora e accolti in un campo rom in Lombardia.

Per loro dunque partirono l’accusa di furto e anche di ricettazione, per un Telepass in loro possesso ma non intestato a loro. Ieri per i due, difesi dall’avvocato Pierpaolo Armellini, si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata.

Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a quattro anni per entrambi, il giudice Federico Simonelli ha inflitto invece la condanna a due anni e dieci mesi di reclusione. La sentenza non è definitiva e gli imputati potranno fare appello.