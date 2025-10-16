Condannato a due anni per la truffa dei tartufi

Chiede aiuto ad un amico e si fa consegnare dei tartufi, del valore di 17mila euro, da vendere, con la promessa che avrebbe pagato, nel giro di qualche giorno, i pregiati prodotti che crescono sotto terra, lasciando come garanzia un assegno. Ma, dopo ritardi e rinvii, del denaro promesso nessuna traccia e su quel conto corrente non c’erano neppure i soldi. Ieri in tribunale a Macerata è stato condannato a due anni di reclusione Luca Massari, 54enne di Spoleto, finito sotto accusa per il reato di truffa.

La vicenda era cominciata nell’aprile 2022, quando l’uomo aveva contattato un suo amico di Sefro, che lavora in quel settore, dicendogli di essere in difficoltà economica e chiedendogli se poteva aiutarlo a rientrare nel mercato dei tartufi. Gli aveva chiesto se poteva effettuare una fornitura di tartufi a buon prezzo e, appena il tempo di piazzare i prodotti, lo avrebbe pagato. Qualche settimana dopo, il suo amico aveva trovato un buon quantitativo di tartufi da vendere e gli aveva dato la possibilità di ricominciare a lavorare, a patto che il 54enne gli fornisse delle garanzie: si trattava, infatti, di tartufi del valore di circa 17mila euro. Il 20 giugno 2022 l’uomo era passato a casa dell’amico a ritirare i prodotti e lo aveva rassicurato: tempo una ventina di giorni e avrebbe pagato tutto quello che gli doveva. Come garanzia gli aveva anche lasciato un assegno postale. I giorni passavano e dei soldi, nonostante i solleciti e le telefonate da parte dell’amico, non c’era alcuna traccia. Dopo due mesi il 54enne avrebbe pure detto che quei tartufi venduti dal suo amico gli erano stati contestati da alcuni ristoratori. A quel punto l’uomo si era reso conto di essere stato raggirato. Il 5 settembre 2022 aveva deciso di sporgere denuncia e, alla fine, il 54enne umbro era finito sotto accusa per il reato di truffa. Ieri in tribunale a Macerata il 54enne (difeso ieri dall’avvocato Silvia Vigoni) è stato condannato dal giudice Domenico Potetti a due anni di reclusione, accogliendo la richiesta del pm Francesca D’Arienzo.