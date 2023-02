Botte e minacce di morte continue alla moglie, accecato da una gelosia immotivata e incontrollabile che lo rendeva sempre più violento. Per questo è stato condannato un 56enne residente a Morrovalle. Dal 2016 fino al 2020, la moglie aveva subito da lui continue vessazioni, fatte di umiliazioni, insulti volgari e anche botte. In alcuni casi, durante i litigi con il marito era stata strattonata o anche schiaffeggiata. Le scenate violente comprendevano anche minacce di morte, pronunciate anche di fronte alle tre figlie della coppia. Con il passare del tempo, i comportamenti dell’uomo erano diventati sempre più aggressivi arrivando a coinvolgere le due figlie maggiori, mentre la più piccola era costretta ad assistere a queste scene di violenza domestica. Per questo alla fine la moglie, ormai terrorizzata da quell’uomo sempre più violento e accecato da una gelosia patologica, nel 2020 aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Dopo la sua denuncia, il 56enne è finito sotto processo per le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza, avendo abbandonato la famiglia senza dare alcun contributo per la moglie e le ragazze. In tribunale a Macerata sono stati acquisiti gli elementi di prova e ieri mattina si è chiuso il processo. Accogliendo la richiesta del pm, il collegio della sezione penale ha condannato l’imputato alla pena di due anni per i maltrattamenti. È stato assolto invece dall’accusa di non aver contribuito al sostegno di moglie e figlie dopo la separazione, in base a quanto ricostruito in aula. Ora comunque il morrovallese, assistito dall’avvocato Alessandro Brandoni, potrà fare appello contro la sentenza per tentare di dimostrare l’infondatezza delle accusse mosse contro di lui.

p. p.