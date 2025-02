Condannato per maltrattamenti. Arrestato a San Valentino

È stato arrestato venerdì, proprio nel giorno di San Valentino, visto che su di lui pendeva un ordine di carcerazione perché colpevole di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex moglie. A finire in manette è stato un italiano di 38 anni, originario del Lazio, che poi si era trasferito a Potenza Picena risposandosi con un’altra donna. Ad agire sono stati i carabinieri della stazione locale, che hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso a carico dell’uomo e lo sono andati a prendere a casa sua. Il 38enne, infatti, era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto autore dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate verso la ex moglie. Una lunga serie di episodi di violenza e di aggressioni, avvenuti tra il 2018 e il 2021 nella provincia di Latina, che all’epoca aveva fatto scattare la nota procedura del codice rosso, prevista appunto nei casi di violenza domestica e di genere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Fermo, dove sconterà la sua pena. L’operazione dei carabinieri rientra nell’attività di controllo e di contrasto ai reati contro la persona, a tutela delle vittime e della sicurezza del territorio.