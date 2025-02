Condannato per spaccio di droga, finisce ai domiciliari un 40enne

Nei guai per droga, finisce ai domiciliari un 40enne di Macerata.

Nel pomeriggio dell’altro ieri, i poliziotti della squadra mobile hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Ancona nei confronti di un italiano, 40enne, residente a Macerata, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e in materia di stupefacenti.

L’uomo è stato ritenuto colpevole per reati in materia di stupefacenti commessi in passato. In una circostanza, era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente in seguito ad un’operazione antidroga condotta dai poliziotti della questura e denunciato.

Nella giornata dell’altro ieri, al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato sottoposto alla detenzione domiciliare: deve scontare una pena di sei mesi di reclusione.

c. m.