Condannato per truffa un treiese: 32enne di Treia quasi intasca 10mila euro

Promettendo un’auto senza mai farla vedere, si sarebbe fatto dare 9.600 euro da un cliente, e la vettura poi non era mai apparsa. Per questo è stato accusato di truffa il treiese 32enne Moreno Passarelli. I fatti sono avvenuti a settembre del 2018. Passarelli all’epoca era amministratore unico di una srl chiamata "Noname". Attraverso questa, avrebbe proposto a un concittadino di acquistare una Audi A3 cabriolet, al prezzo di 9.600 euro. Un vero affare, che avrebbe ingolosito il cliente. Purtroppo però Passarelli avrebbe spiegato che l’auto non si poteva vedere, perché doveva arrivare dall’estero, e prima di aver pagato tutta la somma non se ne poteva fare nulla; poi, ricevuti i soldi dall’acquirente, lo avrebbe di continuo rassicurato sul fatto che l’Audi fosse in arrivo, garantendo che era tutto a posto. L’auto però non era mai arrivata, e alla fine il treiese aveva denunciato Passarelli. Ieri mattina per lui in tribunale si è chiuso il processo. Accogliendo la richiesta del pubblico ministero Raffaela Zuccarini, il giudice Andrea Belli ha inflitto all’imputato la pena di un anno di reclusione, e 900 euro di multa. Ora però il 32enne potrà fare appello contro la sentenza di primo grado, per provare a far valere le sue ragioni.

Paola Pagnanelli