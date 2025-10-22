Condannato per violenza sessuale. Ribaltata l’assoluzione choc. Bufera sui giudici di primo grado

In primo grado era stato assolto dall’accusa di aver violentato una 17enne, perché secondo i giudici lei, che aveva già avuto rapporti sessuali e prendeva la pillola, dopo essersi appartata con lui "era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi": avevano concluso che il fatto non costituisce reato. Ma ieri la corte d’appello di Ancona ha ribaltato la lettura dei fatti, condannando l’imputato a tre anni di reclusione. Il caso ha sollevato un clamore enorme arrivando fino in Parlamento, per sollecitare l’approvazione di una legge sul consenso.

La vicenda era accaduta nell’entroterra maceratese e aveva visto protagonisti una 17enne, arrivata qui per studiare l’italiano, e un 24enne del posto. I due erano usciti con altri amici, e a fine serata si erano trovati soli in auto. Lì era stato consumato il rapporto, dopo il quale la ragazza era tornata a casa a piedi. E il giorno dopo, confidandosi con un’insegnante, aveva trovato la forza di denunciare l’abuso: lei non voleva avere quel rapporto, ma non era riuscita a fermare il 24enne che l’aveva forzata impedendole di muoversi.

Durante le indagini, era stato anche sequestrato il cellulare del ragazzo, che aveva scritto a un amico della serata riferendosi con termini poco galanti alla 17enne. Il 24enne, sentito dai carabinieri, aveva ammesso il rapporto con la ragazza, ma negando qualsiasi violenza tanto che lei, mentre erano sul sedile posteriore dell’auto, gli aveva detto che prendeva la pillola anticoncezionale.

In primo grado, a Macerata, erano stati chiesti quattro anni di condanna per lui. Ma il collegio presieduto dal giudice Andrea Belli lo aveva assolto "perché il fatto non costituisce reato". I giudici hanno poi motivato la sentenza scrivendo che lei aveva accettato di uscire con "due ragazzi italiani pressoché sconosciuti e di appartarsi in tarda serata in automobile in un luogo isolato e scarsamente illuminato. Poi era rimasta in compagnia dell’imputato, accettando di accomodarsi sul sedile posteriore e qui di scambiarsi effusioni amorose con lui, senza manifestare sino a quel momento alcuna contrarietà, nonostante fosse evidente a chiunque che fossero giunti in quel posto proprio a tale scopo". Per i giudici di primo grado poi il fatto che lei non fosse fuggita, e non avesse subito detto all’amica cosa fosse accaduto sarebbero state prove del fatto che non aveva subito alcuna violenza.

Passaggi che sono stati fortemente stigmatizzati dall’avvocato Fabio Galiani, difensore della parte civile, che ha sottolineato come il fatto di appartarsi con un ragazzo non potesse essere letto come consenso implicito a qualsiasi cosa. L’avvocato ha anche documentato il lungo e doloroso periodo di terapia a cui la giovane si è dovuta sottoporre, per superare la vicenda.

E ieri pomeriggio, la corte d’appello di Ancona, come chiesto dal procuratore Cristina Polenzani, ha condiviso le ragioni del ricorso condannando l’imputato, oggi 31enne, a tre anni di reclusione e a risarcirla con 10mila euro, in attesa di fissare in sede civile la somma totale. Le motivazioni si sapranno tra tre mesi "ma intanto – ha commentato l’avvocato Galiano – questa sentenza ci ha riavvicinati a questo secolo, dopo che eravamo sprofondati nel Medioevo con quella di Macerata. Ho informato la mia cliente della decisione, ma lei ora vuole solo voltare pagina".