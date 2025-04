"Condanne e querele, ma il sindaco ’assolve’"

"L’etica dovrebbe sempre accompagnare la politica, ma non a Civitanova. Qui la politica si piega, si incarta, si giustifica". Dura presa di posizione della lista civica di opposizione Siamo Civitanova che interviene sulle vicende giudiziarie (consiglieri comunali condannati e altri denunciati) per attaccare la scelta del sindaco, e di tutti i partiti di maggioranza, di non muovere paglia rispetto a quanto sta accadendo. "Un sindaco – scrivono Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi – che si trova con un presidente del consiglio comunale condannato per diffamazione e vilipendio a un capo di Stato e sotto processo per lesioni contro una donna, con un consigliere di partito invischiato in denunce per truffa e il fresco rientrante nella sua lista civica condannato definitivamente per reati fiscali, cosa farebbe? La risposta sembra quasi scontata. Ma la legge non obbliga a nulla". E infatti Ciarapica ha ‘assolto’ Gianluca Crocetti, condannato in via definitiva per evasione fiscale, e non ha commentato la denuncia presentata da un imprenditore svizzero che ha depositato alla Procura di Macerata una querela per truffa nei confronti del consigliere Niccolò Renzi, che però nega tutto. "Sono questioni – sottolineano – che non andrebbero nemmeno poste in termini giuridici, ma esclusivamente sul piano dell’etica che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, accompagnare sempre la politica, secondo anche l’art. 54 della nostra Costituzione. Non a Civitanova evidentemente. Qui la politica si piega, si incarta, si giustifica".

Quindi l’attacco al silenzio di tutta la maggioranza: "Ciarapica prosegue dritto per la sua strada, protetto da una maggioranza, e alcune volte non solo, che scricchiola a ogni passo, ma che tira avanti a forza di cemento, varianti urbanistiche e silenzi imbarazzati. Come può del resto muoversi qualcosa a cinque mesi dalle elezioni regionali, chi ha il coraggio di mettere in discussione l’amministrazione?". Ne hanno per tutti "per Forza Italia, intenta a spartirsi incarichi e progettazioni, e per Vince Civitanova, per ovvi motivi, mentre si spegne lentamente. La Lega? Quale Lega?". E quanto a Fratelli d’Italia "nonostante il tanto sbandierato coraggio non si impone contro chi, pur parte della stessa coalizione, non merita di proseguire. Questo è il Consiglio comunale di Civitanova".

Lorena Cellini