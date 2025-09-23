"Condanniamo sia Hamas che Netanyahu"

"Condanniamo con fermezza la risposta sproporzionata di Israele, così come condanniamo Hamas. Siamo ben oltre la legge del taglione. Chiediamo il cessate il fuoco, l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e di aprire un corridoio per gli studenti che vogliono venire in Italia. Cinque dovrebbero venire a Macerata." Il rettore John McCourt ha replicato alla contestazione del collettivo Depangher, che accusa l’università di avere rapporti con Israele e di aver ospitato in un convegno dottorale un docente dell’università di Gerusalemme, Yair Furstenberg. "È un oppositore del suo governo", ha spiegato il rettore.

Roberto Mancini, direttore del dipartimento di studi umanistici, candidato alle regionali a sostegno di Matteo Ricci con la lista Pace salute lavoro, ha parlato di "necessità di assumersi responsabilità. Accetto la contestazione del collettivo, è importante dissentire ma anche capire cosa si può fare oltre ai gesti simbolici. È importante parlare della questione palestinese, come lo è esercitare pressione sulle istituzioni e sui governi. Il problema non è solo Israele, ma tutto l’Occidente che sostiene, legittima e arma il massacro delle truppe israeliane".

McCourt ha replicato, durante l’assemblea, anche al discorso di Gianmarco Mereu, che aveva ripreso il tema del docente israeliano ospitato ad un convegno Unimc. "Stiamo cercando di dare risposte, sempre insufficienti, all’immane tragedia. Il progetto Trust è chiuso – ha spiegato il rettore riferendosi alla discussa collaborazione con Israele –, e io non ho ‘controllo’ sulle iniziative dei nostri docenti, nell’università sono un primus inter pares. Ho vissuto in Irlanda, un paese che, seppur non in queste dimensioni, ha conosciuto la guerra e mi rendo conto che parlare di dialogo in certi casi è facile. Ma qual è l’alternativa? Se c’è una speranza è in voi, che siate qui numerosissimi e avete voglia di cambiare le cose".