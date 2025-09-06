Condomini senza autorizzazione, 29 indagati

Condomini di un quartiere costruiti senza autorizzazione: ventinove gli indagati. Tra loro ci sono anche due istruttori del comune e liberi professionisti. Nelle scorse settimane, su delega della procura di Macerata, i carabinieri forestali di Matelica hanno notificato a ventinove persone la conclusione delle indagini. Il reato contestato è quello di attività urbanistico-edilizia in assenza di autorizzazione paesaggistica e lottizzazione abusiva. Le indagini erano cominciate dopo un controllo edilizio e, in particolare, dal rinvenimento di una piscina in un giardino condominiale, realizzata senza titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.

Dalle indagini è emerso che la piscina ricadeva in un’area dove insistevano diverse costruzioni, realizzate dagli inizi degli anni 2000 e proseguiti sino al 2024. Nello specifico i forestali hanno rilevato che i fabbricati, condominiali e monofamiliari, alcuni anche di pregevole fattura, erano stati edificati senza tenere conto che la zona su cui insistevano era sottoposta a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" cosiddetto "Galassino". Nel corso degli anni, le pratiche da sottoporre all’esame dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno quindi seguito la via ordinaria, senza avviare l’iter per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ovvero dichiarando l’assenza di tale vincolo.

In seguito alle indagini, i militari hanno appurato che non solo la piscina non rispondeva alla autorizzazione paesaggistica prevista, ma nemmeno il fabbricato principale e di conseguenza quelli adiacenti e l’intero quartiere di recente realizzazione avevano. Infatti nessuna delle costruzioni comprese nella lottizzazione era stata sottoposta al nulla osta vincolante e obbligatorio della Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che, sulla base dei piani e progetti dei singoli edifici, in conformità con i dettami espressi dalla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico", avrebbe rilasciato l’autorizzazione paesaggistica prevista.

La zona sottoposta a tutela paesaggistica, infatti, si estende sull’intero territorio comunale di Castelraimondo e su gran parte dei comuni limitrofi e ha lo scopo di salvaguardare il "paesaggio" locale come bene di valenza primaria, così come previsto dall’articolo nove della Costituzione. Quando un’area o un immobile viene dichiarato di notevole interesse pubblico è sottoposto a vincoli paesaggistici che ne limitano le trasformazioni e ne regolamentano l’uso.

Nonostante la lottizzazione fosse stata approvata dal comune di Castelraimondo, ventinove persone tra cui due istruttori del comune, liberi professionisti, costruttori e proprietari, identificati dalla Procura, dovranno rispondere, a diverso titolo, di aver realizzato una numerosa serie di fabbricati senza l’autorizzazione paesaggistica prevista.