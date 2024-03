Condominio di via Roma. Rimossa dopo 15 anni l’impalcatura del palazzo

Dopo 15 anni, finalmente sono state rimosse le impalcature di protezione intorno allo stabile al numero 395 di via Roma, all’ingresso del quartiere di Collevario. Dovrebbe trattarsi del primo passo per la sistemazione dell’immobile ma i residenti, dopo tante promesse disattese, aspettano di vedere i muratori all’opera prima di cantare vittoria. Il palazzo è di proprietà mista con maggioranza pubblica. Al seminterrato e al piano terra ci sono negozi e attività private, nei cinque piani superiori ci sono appartamenti Erp di proprietà del Comune, in gestione dall’Erap. Il problema era nato 15 anni fa, quando si era presentato il rischio di distacchi di pezzi di cemento della facciata. Per proteggere i passanti e i residenti, intorno all’edificio era stata sistemata una impalcatura con le assi di protezione. Con il passare del tempo, i lavori alla facciata non erano mai stati fatti, e la barriera si era sempre più deteriorata: alcune assi erano marcite, altre si erano spezzate, e tutto era diventato un ottimo punto di appoggio per i piccioni, con le conseguenze immaginabili in termini di sporcizia e degrado. I residenti, non solo del palazzo, e i commercianti avevano più volte protestato chiedendo di ripristinare le condizioni minime di igiene, esasperati dallo strato di sporco lasciato ogni giorno dai piccioni e dalle strutture sempre più fatiscenti. Erano stati chiamati i vigili del fuoco, l’ufficio igiene dell’Ast, la Polizia locale, chiunque potesse sollecitare un intervento. A giugno 2022, in una assemblea di condominio, il Comune aveva annunciato la rimozione dell’impalcatura, che però non era mai stata fatta. Poi si era tentato di capire se fosse possibile utilizzare il bonus facciate o il 110 per cento, ma anche queste strade non sono sembrate percorribili. Ora però nell’ultima assemblea, dopo l’ennesimo intervento dei vigili del fuoco, gli enti coinvolti hanno annunciato che si faranno le opere necessarie e ieri mattina gli operai hanno iniziato smontando tubi e tavole della struttura di protezione. Intorno al perimetro dell’edificio sarà sistemata una rete da cantiere alta, per proteggere i passanti, in attesa che al condominio arrivino i fondi per dare il via ai lavori. Le premesse sembrano esserci, ma l’auspicio di chi vive e lavora nel palazzo è che finalmente si arrivi alla soluzione, ripulendo e sistemando finalmente quella incresciosa e pericolosa situazione di degrado grave.