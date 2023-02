Condotta fognaria, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori di sistemazione idraulica in zona Vaglie, a Tolentino. Ed è stata disposta l’ordinanza della modifica temporanea della viabilità in viale Bruno Buozzi, all’intersezione con via Caduti sul lavoro, per la fase di realizzazione della condotta fognaria che attraversa il viale. La circolazione è cambiata da ieri e questo durerà fino al prossimo 18 marzo. È scattato il senso unico alternato, regolato da semaforo; previsto, inoltre, il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a tutte le categorie dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori. Il Comune consiglia ai cittadini "di utilizzare percorsi alternativi, specie nelle ore di punta con l’intento di limitare le code, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle fabbriche e dalle scuole". La ditta che esegue i lavori ha provveduto all’installazione del semaforo e della relativa segnaletica stradale temporanea.