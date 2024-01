Conducente di escavatore, orlatrice e camionista

Un conducente di escavatrice meccanica per attività di carico inerti riciclati, movimento terra, in possesso delle relative patenti. Sede operativa: provincia di Macerata; contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile); orario: tempo pieno (codice offerta 13488, scadenza 9 gennaio). Una addetta all’orlatura (interna ed esterna) e preparazione tomaie, richiesta esperienza nel ruolo, sede di lavoro Porto Sant’Elpidio. Contratto a tempo determinato orario tempo pieno (codice offerta 211017/6, scadenza 9 gennaio). Un camionista per il trasporto di inerti riciclati, o materiali di demolizione (camion quattro assi e/o bilico); richiesta esperienza nel settore edile; sede operativa: provincia di Macerata; contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile); orario: tempo pieno (codice offerta 13488, scadenza 9 gennaio). Per candidarsi inviare il cv all’indirizzo mail centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta.