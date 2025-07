Conducente negativo ai test. La rabbia dei familiari della vittima

È risultato negativo alle analisi alcolemiche e antidroga il 33enne di Macerata che domenica sera, al volante della sua Alfa Romeo, si è scontrato con la moto in sella alla quale viaggiava il tunisino di 30 anni Iheb Ben Abdelmalek (nella foto), residente a Porto Recanati, poi deceduto a seguito del terribile impatto avvenuto sulla statale Adriatica, a Porto Potenza. Il maceratese ora è indagato per omicidio stradale.

Intanto emerge che quella tragica notte, quando il 30enne era stato portato in fin di vita all’ospedale di Civitanova (dove è morto poco dopo), alcuni suoi amici e parenti si sono recati al pronto soccorso e hanno dato in escandescenze, prendendo anche a calci le porte degli ambulatori.

Adesso si attendono le valutazioni degli agenti della Polstrada sulla dinamica dell’incidente e gli esiti dell’autopsia che sarà eseguita oggi, all’obitorio di Civitanova, da parte del medico legale Roberto Scendoni. Tale accertamento è stato disposto dal sostituto procuratore Francesco Carusi per chiarire le cause che hanno portato al decesso del 30enne.

Successivamente la salma verrà restituita alla famiglia per permettere le esequie. A Porto Recanati, città nella quale era cresciuto il giovane tunisino, sono in diversi gli amici che ora lo piangono. "Addio, ci hai lasciato un vuoto immenso dentro di noi – ha scritto sui social la cugina –. Trenta anni di vita sono finiti senza che noi potessimo fare niente. Uno sguardo pieno di felicità e spensieratezza che guardava al futuro sono svaniti nel nulla per colpa della disattenzione. Tu sempre sorridente e allegro ci hai lasciato in un immensa tristezza".

Invece, l’ex deputato Mario Morgoni solleva i pericoli del tratto della statale dove si è registrato l’impatto: "Il segnale di stop all’uscita di via La Piccola è praticamente scomparso e illeggibile. Purtroppo tutta la segnaletica orizzontale delle strade del paese è in queste non più accettabili condizioni. Invito l’amministrazione a far ripristinare con tempestività la segnaletica".