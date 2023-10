Conducenti positivi alla droga: scatta la segnalazione alla procura

Denunce e segnalazioni, nel fine settimana, durante i controlli sulle strade da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, guidati dalla capitana Maggi (nella foto), con il coordinamento del Comando provinciale. Un trentatreenne, residente fuori regione ma che alloggia in zona essendo impiegato nella ricostruzione post-sisma, è stato controllato a seguito di un lieve incidente in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli; è stato sottoposto alle analisi ed è risultato positivo all’assunzione di cocaina. È finito nei guai, con sospensione della patente.

Anche un ventiquattrenne residente in provincia, controllato all’Abbadia di Fiastra, è risultato positivo ai cannabinoidi mentre stava guidando, con analoghi provvedimenti e sanzioni; in questo caso sono intervenuti i carabinieri di Urbisaglia. Una donna, dopo aver urtato un’auto in sosta, è stata sottoposta all’alcoltest e ha riportato un tasso di 1,2 gl (il limite imposto dalla legge è 0.5 grammi per litro), superiore più del doppio alla soglia consentita. È stata denunciata alla Procura di Macerata; la norma prevede anche il ritiro del titolo di guida e il sequestro del veicolo.

I carabinieri di Caldarola invece hanno segnalato alla prefettura di Macerata due giovani per uso personale di stupefacenti; per il ragazzo alla guida è scattato anche il ritiro della patente. Sono stati effettuati numerosi posti di controllo ed elevate sei contravvenzioni al codice della strada, per mancanza di revisione, di copertura assicurativa e di cintura di sicurezza, oltre che per non aver fermato la marcia di fronte all’alt della pattuglia.

Lucia Gentili