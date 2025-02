Conduttura ko, via Verga chiusa fino a fine mese

Via Verga interrotta per lavori dopo la rottura di una conduttura. Servirà del tempo per portare a termine l’intervento, così Danilo Doria, comandante della polizia locale di Macerata, ha firmato un’ordinanza per regolare la circolazione stradale nel quartiere Collevario. I lavori si sono resi necessari dopo il piccolo smottamento che nei giorni scorsi ha interessato la strada, a causa della rottura di una conduttura dell’acqua. L’ordinanza del comandante Doria è valida fino alla fine del mese, e comunque fino a quando non saranno completati i lavori.

Il provvedimento prevede, a partire da ieri, con orario 0-24, in via Verga (intersezione via Montale) l’istituzione di un cantiere fisso sulla carreggiata con sbarramento fisico nel tratto interessato dai lavori; l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra e dell’immissione in via Montale per tutti i veicoli provenienti da via Ungaretti e via Prezzolini; l’istituzione di direzione obbligatoria a destra e immissione in via Montale per tutti i veicoli provenienti dal lato ovest di via Verga. In via Montale è disposta la chiusura della corsia di canalizzazione (direzione lato ovest di via Verga) in prossimità dell’intersezione.

Il percorso alternativo per raggiungere via Verga (lato ovest) prevede la percorrenza di via Prezzolini, via Verga, via Montale, via Pirandello, via Quasimodo o via Pavese. L’ordinanza dispone, inoltre, l’interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale relativamente al transito in via Verga, secondo le disposizioni fornite dall’azienda erogatrice del servizio di trasporto. I lavori sulla conduttura e sull’asfalto saranno eseguiti dall’Apm.