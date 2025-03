Confartigianato a Tipicità: "Le eccellenze in vetrina"

Da domani a domenica torna Tipicità. Per la 33esima edizione Confartigianato promuoverà una tre giorni di viaggio seguendo il filo conduttore "Marche eccellenze tipiche". Le imprese proporranno i loro prodotti con showcooking, talk, laboratori e degustazioni.

Nell’area di Confartigianato saranno presenti: Birraformante microbirrificio marchigiano; Calabrò Carni; Cantina Fontursia; Carciofaia Agostini; Caseificio Dipietrantonio Andrea; I tre filari; Kalipè; Luvega; Mulino Marzetti; Picena Gastronomia. Non mancheranno imprese dell’artigianato artistico, che metteranno in mostra le proprie produzioni: Arianna Sartoria; Daniele Silvetti; Dolcevita Studio; Paimar; Piccole Gioie; Rimar; Massimo Ripa; Ivana Maiolati; Samuela Salvucci; Taruschio; Boma.

"Confartigianto porta sul palcoscenico di Tipicità le imprese che animano il nostro territorio con la loro sapiente arte – raccontano Enzo Mengoni e Giorgio Menichelli, presidente territoriale e segretario generale di Confartigianato –. È un orgoglio per la nostra associazione poter far ammirare, toccare con mano e far gustare al pubblico il meglio delle nostre produzioni marchigiane. Crediamo molto in Tipicità, tanto che in questa edizione abbiamo potenziato le attività che animeranno la nostra area, convinti che questo luogo sia un punto speciale di visibilità per tutta la cultura artigiana".