Confartigianato,. Claudio Chiacciera alla guida dell’Ancos

Claudio Chiacciera è il nuovo presidente di Ancos, associazione di promozione sociale di Confartigianato. A lui si affiancano i vicepresidenti Lanfranco Risteo per la provincia di Macerata, che è il presidente uscente, Mirella Vesprini per la provincia di Fermo e Dino Capparè per quella di Ascoli. Il segretario è Riccardo Golota. Il nuovo consiglio direttivo è formato dai consiglieri Rosina Trobbiani, Nicola D’Ercole, Renzo Leonori, Gino Cappelletti, Andrea Rilli e Gianni Buccolini. Tra le progettualità dell’Ancos c’è la creazione di uno sportello a supporto dei cittadini dell’entroterra, la partecipazione al banco alimentare e al banco farmaceutico, l’acquisto di pettorine per i collaboratori della cooperativa che gestisce il servizio di attraversamento pedonale nei pressi delle scuole di Macerata.