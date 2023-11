Confartigianato: "Corso Matteotti deve restare aperto al traffico"

"Nessuna chiusura di corso Matteotti? Abbiamo in parte ottenuto rassicurazioni". Lo dice la Confartigianato, che si era fatta promotrice del malcontento dei commercianti di Porto Recanati. Loro, da tempo, si sono detti contrari alla chiusura di corso Matteotti, prevista nel biciplan del Comune, tant’è che l’associazione aveva inviato un documento alla giunta. Ma ora sono arrivate le risposte dell’amministrazione. "Abbiamo raccolto le istanze delle attività portorecanatesi – spiega in una nota Confartigianato -, facendo una sintesi di osservazioni e proposte alternative sulla viabilità cittadina e chiedendo all’amministrazione rassicurazioni scritte per scongiurare l’ipotetica chiusura di corso Matteotti. Un’interruzione che, a detta degli imprenditori locali, porterebbe al drastico calo delle entrate delle attività presenti con la conseguente chiusura definitiva. Giovedì – aggiunge Confartigianato - è arrivato un riscontro ufficiale a firma del sindaco Michelini e degli assessori Riccetti e Stimilli, che in parte rassicura la nostra associazione. Ci hanno riferito che ‘la richiesta di non modificare l’attuale viabilità di corso Matteotti, non può essere accolta. Diverso il discorso sulla chiusura totale o parziale di alcuni tratti, che non potrà essere realizzata se non in presenza di una convinta condivisione con le categorie del commercio. Confartigianato accoglie l’apertura dell’ente, ma resta ferma la convinzione che corso Matteotti debba rimanere aperto al transito".