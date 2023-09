Confartigianato, incontro con il presidente Granelli

Il presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, incontrerà i rappresentanti delle imprese locali nel corso di un appuntamento che si terrà lunedì, alle 18 nell’auditorium della Confartigianato di Macerata. "Un’assemblea pubblica per ribadire le ragioni delle imprese – spiegano da Confartigianato –, un dibattito costruttivo con il presidente Granelli per ragionare sulle questioni di attualità e di vitale importanza per il tessuto produttivo: dalla legge di bilancio al decreto lavoro, ma anche la necessità di favorire l’ingresso nelle piccole imprese di collaboratori preparati per sostenere l’economia che è in affanno per mancanza di personale". È possibile partecipare iscrivendosi sul sito www.confartigianatoimprese.org.