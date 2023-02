Confartigianato, Mengoni: "Siamo preoccupati per lo stop al Superbonus"

"Le preoccupazioni dei sindaci del cratere circa lo stop al Superbonus sono più che comprensibili e trovano il sostegno della nostra associazione. Preoccupazioni che sono anche in parte quelle delle nostre aziende, che vivono quotidianamente la problematica della cessione del credito". Enzo Mengoni, presidente di Confartigianato Imprese, interviene nel dibattito che si è aperto in questi giorni dopo le modifiche al Superbonus previste dal governo, precisando come l’associazione stia lavorando per ottenere una deroga ai bonus edilizi almeno per i lavori che interessano il cratere. "Oggi più che mai, lo spettro di un nuovo periodo di incertezza è concreto, visto che ci troviamo in piena "ricostruzione pesante", dove gli accolli sono anche del 20-30% – aggiunge Mengoni (nella foto) –. Quale committente sarà in grado di sobbarcarsi tale cifra? In moltissimi si rassegneranno e rinunceranno ai lavori. Un danno, insomma, per le comunità. E ora che sta prendendo il via anche la ricostruzione pubblica, la situazione si complica. Confidiamo che non avverrà il temuto blocco alla ricostruzione e siamo in attesa delle linee guida del commissario Castelli".