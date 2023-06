Confartigianato: "Pronti a dare il nostro contributo"

"La nostra associazione non può che cogliere positivamente la proposta di dedicare un polo a Macerata al premio Oscar Dante Ferretti e a sua moglie Francesca Lo Schiavo". Così Enzo Mengoni (nella foto), presidente di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, riguardo la proposta della maggioranza, tramite ordine del giorno con primo firmatario Aldo Alessandrini (Lega) e condiviso dai capigruppo di maggioranza e parte dell’opposizione (David Miliozzi), di dedicare uno spazio in città allo scenografo maceratese tre volte premio Oscar. "Un luogo che, come anticipato dalla nota che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, non si limiterà a essere solo un polo espositivo, ma un centro di formazione e alta specializzazione sull’arte della scenografia". Come Confartigianato, "abbiamo già sottolineato l’alto profilo di Ferretti nell’evento che abbiamo organizzato il 6 maggio in un gremitissimo teatro Lauro Rossi, accendendo un ulteriore faro su questa figura di spicco del panorama culturale internazionale – prosegue il presidente –. Non dimentichiamoci, infatti, che lo scenografo e costumista, nato a Macerata, è tra gli interpreti più stimati del mondo del cinema e di Hollywood. Una ‘stella’ e un patrimonio locale, che quindi merita un’attenzione crescente nella sua città natale, da lui molto amata". Mengoni fa notare che "lo scenografo non rappresenta solo un’eccellenza nel campo artistico, perché incarna appieno tutto il sentimento della nostra associazione e i valori che con onore portiamo avanti. Ferretti, infatti, ha sempre con fierezza testimoniato un’innata maestria artigiana, appresa fin da giovanissimo nel laboratorio di falegnameria di famiglia proprio a Macerata. Per questo motivo pensiamo sia interessante non limitarci alla creazione di un singolo museo su Ferretti, che comunque rappresenta già un’importante azione di valorizzazione, ma progettare un percorso di alto respiro, che coinvolga l’intera comunità attorno a Ferretti. Un centro vivo e dinamico, che possa essere attrattivo per Macerata e per tutta la sua economia". Confartigianato tiene a sottolineare che "su questa proposta la nostra associazione è pronta a dare il proprio contributo e confidiamo vengano coinvolti tutti gli istituti del territorio, affinché possano dare il proprio contributo nel progettare, insieme, un sistema davvero significativo. Ci confronteremo anche con il sindaco Parcaroli, per evidenziare il nostro supporto a questa iniziativa di rilievo".

c. g.