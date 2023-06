Conferenza del prof Rivetti al San Carlo

Giuseppe Rivetti, docente di diritto tributario nell’Università di Macerata, è stato invitato, come relatore, al teatro San Carlo di Napoli per tenere una conferenza su "Economia e Cultura". L’appuntamento è per mercoledì alle 18 al MeMus (Museo e Archivio storico del teatro). Il docente, al riguardo, sottolinea come "economia e cultura solo apparentemente si muovano secondo logiche divergenti che, a volte, sembrano addirittura conflittuali. In realtà, possono essere declinate in modo univoco verso forme reali di sviluppo contemporaneo dei territori. Pertanto, appare sempre più indispensabile ripensare progettualità in grado di creare valore non solo culturale, ma anche economico. È noto da tempo che gli investimenti in cultura siano generatori di sviluppo e abbiano una incidenza maggiore rispetto a ogni altro settore produttivo. Non a caso recenti ricerche stimano in 2,65 euro di indotto locale ogni euro investito in cultura". Tuttavia, spiega il professore, "per una valorizzazione piena del patrimonio archeologico e culturale italiano serve innanzitutto un ripensamento delle professioni nel settore dei beni culturali, a partire dal loro pieno riconoscimento. Serve, inoltre, la conoscenza: non si può tutelare e valorizzare ciò che non si conosce – fa notare Rivetti –. Le istituzioni sono, dunque, chiamate a realizzare un piano realmente fondato sul patrimonio culturale considerato come asse strategico di sviluppo per il nostro Paese". Se ne discuterà ampiamente nell’incontro di mercoledì.

c. g.