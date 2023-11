Conferenza del Soroptimist a Filosofia

Il Soroptimist Club di Macerata festeggia il quarantennale della fondazione, sempre dalla parte delle donne. Oggi alle 17 è in programma una conferenza dal titolo "Uniti per le donne", nell’aula A del dipartimento di filosofia in via Garibaldi. Interverranno il vice sindaco Francesca D’Alessandro e Maria Antonietta Lupi, vice presidentessa per le pari opportunità delle Marche e presidente del Comitato pari opportunità Soroptimist d’Italia, che presenterà l’obiettivo 5 dell’Agenda Onu 2030 in materia di autodeterminazione; poi il professor Marco Severini (Unimc) dialogherà con Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’Associazione di storia contemporanea. Cinzia Cecchini, Adelaide Pangrazi e Leide Polci, past president del Soroptimist di Macerata, illustreranno i service del club in questi 40 anni. Infine interverrà Tunia Gentili, fondatrice del club di Fermo. Moderatrice sarà la giornalista Tiziana Tiberi. Il club ha anche proposto una campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, prevedendo la diffusione e l’esposizione di locandine nei negozi della città. "Esprimiamo apprezzamento nei confronti dei commercianti del centro di Macerata – ha affermato la presidente Giuliana Medei – che hanno offerto la propria disponibilità a esporre il manifesto della campagna "Read thge sign: riconosci i segnali di una relazione tossica per combattere la violenza domestica". Mobilitiamoci per prevenire la violenza domestica, diffondiamo il numero 1522".