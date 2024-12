Conferenza sui dolci di Cingoli

Appuntamento nell’auditorium Santo Spirito a Cingoli, domani, per il secondo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune. Alle 17 il professor Tommaso Luchetti intratterrà sul tema "Tra cavallucci, agnellini e serpi: un fantasioso bestiario dell’arte dolciaria tradizionale natalizia delle Marche, attraverso storie e memorie dalle case e dai chiostri". La conferenza è correlata con la Sagra del cavalluccio, che durante lo scorso fine settimana si è svolta in centro in sintonia, epicentro l’alberghiero Varnelli, con la terza edizione del Cavalluccio della vergara. Luchetti svolge insegna immagine del cibo nella cultura contemporanea all’Università di Parma, al corso di laurea in scienze gastronomiche e arte conviviale, ed è autore d’innumerevoli studi e pubblicazioni sulla storia della cucina nelle Marche.

Le suore del monastero di Santa Sperandia preparavano il serpe donandolo per le festività al vescovo e al suo vicario.

Gianfilippo Centanni