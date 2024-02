Conferenze, cinema e attività sportive . Chiusa la settimana culturale all’Ite Gentili

Si è conclusa la "Settimana culturale" all’Ite Gentili. Durante il periodo di corsi di recupero per gli alunni che hanno registrato delle insufficienze nel primo quadrimestre, è stato possibile partecipare a una serie di iniziative concertate tra la presidenza, i docenti e gli alunni. È stata realizzata una rassegna di film, anche in lingua inglese, sono state ospitate personalità per conferenze su tematiche che hanno spaziato dalla legalità alla prevenzione del cyberbullismo, incontri di orientamento con l’Aeronautica e le Università, momenti di riflessione sulle problematiche legate alla sessualità e alle emozioni. Non sono mancati i momenti ludici e ricreativi con esperti esterni che hanno portato nell’Istituto i balli latino americani, la difesa personale e la nuovissima disciplina del "cerchio aereo".