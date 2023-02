Conferenze letterarie al liceo "Leopardi". Si parte con Daniela Privitera

Ripartono al liceo classico "Leopardi" le conferenze letterarie che costituiscono l’anima del progetto "5 autori", giunto alla sesta edizione. "Sono occasioni di arricchimento culturale per il nostro liceo – commenta la dirigente Angela Fiorillo –, sia per i docenti sia per gli studenti, ma che permettono agli interessati, anche esterni alla scuola, di partecipare a questi convegni letterari in presenza e online". Il debutto è previsto per venerdì prossimo, dalle 15 alle 17, online, con la professoressa Daniela Privitera, dell’Università "Niccolò Cusano" di Roma, che proporrà una sua chiave di lettura, dal titolo: "Vivere per sottrazione: la sfida di Calvino tra il Labirinto e l’Inferno". Si prosegue lunedì 27 febbraio, dalle 15 alle 17, in presenza e online con il prof. Emilio Russo dell’Università "La Sapienza" di Roma, sul tema "La scelta della leggerezza. Leopardi alla ricerca dei suoi lettori". Giovedì 9 marzo, dalle 15 alle 17, in presenza e online il prof. Giuseppe Langella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano proporrà "Lo scrittore funambolo. Svevo e i colori della vita ne La coscienza di Zeno". Mercoledì 22 marzo, sempre dalle 15 alle 17 in presenza e online, il prof. Roberto Cresti dell’Università di Macerata parlerà di "Marc Chagall: la vita è Bella". Gli incontri si concluderanno martedì 4 aprile, dalle 15 alle 17. solo online, la prof.ssa Simona Costa dell’Università di Roma Tre, parlerà di "La vita è una piuma... Lei vuol dar peso a una piuma?". Pirandello, un soffio e via". Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati. Per partecipare è necessario iscriversi, entro mercoledì, compilando il modulo Google raggiungibile al link: https:forms.glePboA1LPk2x4WR9s19.

re. ma.