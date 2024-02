Confermata la gestione del canile comunale

Sarà ancora l’associazione "Fratello Cane" di Civitanova a gestire il canile comunale di Montefiore di Recanati realizzato nei primi anni 2000 e tutt’ora struttura ben organizzata e gestita. Lo ha stabilito la Giunta, all’indomani della scadenza del precedente incarico sfruttando la clausola del rinnovo prevista nella convenzione in atto. I diversi box presenti nella struttura, per fortuna, non sono tutti occupati e la media dei cani ospitati è di 30 animali all’anno e di questi oggi nove sono di proprietà di Recanati e la restante parte proviene dal Comune di Porto Recanati (oggi sono due) e di Montelupone (14, in gran parte provenienti dal sequestro effettuato nel 2015 nel rifugio dell’associazione "L’isola del Nonno" per le cattive condizioni in cui erano tenuti gli animali), amministrazioni che hanno stretto a suo tempo un accordo con Recanati per la loro ospitalità.

"La stragrande maggioranza dei cani oggi presenti – conferma Laura Antinori, responsabile dell’associazione – è anziana e generalmente si tratta i cani ammalati e per loro è assai difficile pensare a un’adozione. Di giovani cani ne abbiamo pochi anche grazie all’ottima collaborazione con il canile sanitario di Civitanova dove si riesce a fare molte adozioni. Da noi arrivano quei cani che sono più accidentati a livello mentale e fisico e che a livello gestionale sono un po’ più complessi. Inoltre, ci arrivano le rinuncia di proprietà per problemi personali, sociali e sanitari: a dicembre ne avevamo sei di cui tre di Porto Recanati, tolti ad un giovane con problemi psichiatrici, e due di Montelupone di un ragazzo che li teneva chiusi e non li faceva mangiare. Sono cani che non sono abituati a stare in struttura, sono instabili in condizioni generalmente fisiche e mentali problematiche. Naturalmente sul loro comportamento incide anche l’indole della razza anche perché quasi tutti sono cani di una certa tempra, molto competitivi rispetto agli altri, difficile da far convivere con gli altri ospiti, si tratta di pitbull, american bully, rottweiler e pastore del Caucaso".

L’Amministrazione comunale per la gestione del servizio ha preventivato una spesa annua di circa 40 mila euro e all’associazione per ogni animale viene corrisposta la cifra di 1,91 euro giornaliera quale contributo a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante. Le amministrazioni di Montelupone e Porto Recanati concorrono alla spesa con un contributo giornaliero per ogni cane ospitato di 2,10 di cui 1,91 è costo cane giornaliero pagato dal Comune leopardiano all’associazione e la differenza, pari a 0,19 euro, quale rimborso forfettario per le spese di manutenzione e costi utenze.