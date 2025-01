Confermata nel settore socio-assistenziale la gestione dell’Asp

Nel triennio 2025-27 l’Asp-Azienda di servizi alla persona-Ambito 9 con sede a Jesi, continuerà a gestire l’ampio settore socio-assistenziale di Cingoli, comprendente casa di riposo, residenza protetta, cento diurno, disabilità, mense scolastiche, mobilità e quant’altro relativo. Il contratto di servizio 2025-27, è stato approvato dalla maggioranza, durante la riunione del Consiglio in cui l’opposizione (capogruppo Alessandro Maccioni) ha espresso voto contrario. Sull’argomento, nella recente riunione consiliare, ha relazionato la consigliera Martina Coppari (nella foto) al suo secondo mandato come rappresentante di Cingoli all’Asp di cui è la vice presidente del cda. Coppari ha motivato la proposta di confermare il mandato all’Asp, poi Maccioni ha preannunciato il voto contrario della sua coalizione che ritiene "si dovrebbe e dovrebbe far rientrare alcuni comparti all’interno del Comune". Coppari ha replicato che sull’operatività dell’Asp è costante il controllo, che la scelta della conferma costituisce un’opportunità politica e che "finchè si registra un andamento positivo è opportuno continuare il rapporto con l’Asp". Gianfilippo Centanni