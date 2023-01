Confermate le aliquote Irpef e Imu per il 2023

Per quest’anno, a Cingoli rimangono confermate le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’Imu. Lo ha reso noto l’assessore municipale alla programmazione economica Gilberto Giannobi intervenendo durante l’ultimo consiglio comunale in cui sono stati dibattuti anche i due argomenti. In particolare, l’addizionale all’Irpef rimane allo 0,8%, per una somma in entrata di 970.000.euro. Raffaele Consalvi, capogruppo di "Uniti per Cingoli" all’opposizione, ha rimarcato che lo 0,8% è l’aliquota massima. Giannobi ha replicato sottolineando tra l’altro che gli utenti cingolani per tre anni non subiranno aumenti della Tari.

L’argomento-aliquote Irpef è stato approvato dalla maggioranza, col voto contrario di Consalvi e due astenuti (Francesco Pacetti e Maria Catia Marchegiani di Fd’I "Centrodestra per cambiare"). Quanto all’Imu, Giannobi ha comunicato che l’aliquota è del 22,43% a cui corrisponde un introito di 1.970.000 euro. Rispondendo a Consalvi, Giannobi ha sottolineato che non s’intende favorire la seconda e terza casa. L’approvazione della maggioranza ha avuto come riscontri il voto contrario di Consalvi, e le astensioni di Pacetti e Marchegiani.

g. cen.