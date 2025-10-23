Confermati i "tre gamberi". Agra Mater al top tra i ristoranti

Agra Mater di Colmurano si aggiudica per la terza volta consecutiva i "tre gamberi" nella bibbia del mangiare bene del Gambero Rosso, la guida Ristoranti d’Italia 2026. Punteggio pieno "tre gamberi su tre", simbolo dell’eccellenza. Al timone dell’agriturismo ci sono Lara Mancini e il compagno Matteo Corradini, entrambi cuochi. "Un riconoscimento importante: ci stimola a migliorare e ci riempie di gioia. Ci spinge a continuare su questa strada. Siamo cresciuti mettendo sempre più impegno e passione, lavorando sempre più sulla nostra azienda agricola, sulle nostre produzioni, mantenendo un continuo rapporto di fiducia e rispetto con le realtà con cui collaboriamo che a loro volta fanno un’agricoltura naturale e rispettosa. Non dimentichiamo mai che la prima cosa è il rispetto della materia prima e la sua valorizzazione. Cerchiamo di interagire e interpretare il nostro territorio puntando a valorizzare ciò che ci offre durante le stagioni". L’agriturismo è aperto dal 2008, l’azienda agricola biologica dal 2005. "Il prossimo obiettivo è iniziare a produrre il vino – continua la coppia –. Prima di tutto siamo un azienda agricola: è questo forte legame con la terra che ci guida. Ci sono anche progetti di agricoltura sociale e con i bambini attraverso la fattoria didattica. Ringraziamo tutto lo staff e i produttori con cui collaboriamo ogni giorno. Grazie a chi lavora con noi e a chi sceglie di sedersi alla nostra tavola". Agra Mater ha ricevuto anche la Chiocciola Slow Food.