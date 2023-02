Confermato il "bonus bebè": pronti mille euro per ogni nuovo nato

Contrastare la denatalità attraverso la solidarietà e il sostegno alle famiglie. E’ questo l’obiettivo del "bonus natalità" che il comune di Montelupone ha confermato per il 2023 (come ormai da quattro anni), prevedendo un aiuto di mille euro per ogni nuovo nato residente sul territorio comunale. Una somma, specifica il Comune, che è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitorialità. Il bonus sarà spendibile in farmacie, parafarmacie e esercizi commerciali, in particolare per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e a tutti i bisogni che la famiglia incontra nel momento in cui deve misurarsi con il "nuovo arrivato". "È un impegno che stiamo portando avanti in aiuto delle famiglie, un segnale concreto per sostenerle nella loro scelta di avere un bambino. Un’attenzione che cerchiamo di estendere alla fascia da zero a sei anni", afferma il sindaco, Rolando Pecora. Ma questo è solo uno – anche se il più significativo – dei diversi interventi messi in atto. Infatti, è anche previsto un bonus di 300 euro per sostenere il costo dell’asilo nido e la spesa per l’attività ludico -sportivo.

"Abbiamo anche deciso – conclude Pecora – di mantenere invariati i costi della mensa, che tra l’altro sono tra i più bassi della Regione, rinnovando anche quest’anno l’iniziativa di un mese gratis del servizio, senza venire meno alla qualità del cibo per i nostri bambini, perché la qualità deve essere sempre al primo posto, come dimostra la certificazione che anche quest’anno abbiamo mantenuto".