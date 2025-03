"Confessioni" a La Rondinella

Dopodomani alle 21.15, il teatro La Rondinella di Montefano ospiterà "Confessioni", una commedia multimediale, liberamente tratta da "Delitti Esemplari" di Max Aub, ideata da Marco Bragaglia e diretta da Piergiorgio Pietroni. Le musiche originali sono suonate da Agostino Maria Ticino, mentre i disegni dal vivo saranno realizzati dal maestro Francesco Siena, in arte Sudario Brando. Il cast include gli attori del corso di dizione dell’associazione culturale La Rondinella: Francesco Batocco, Marco Bragaglia, Massimiliano Cacchiarelli, Laura Calimici, Tiziana Caporaletti, Gigliola Coppari, Leida Furiasse, Raffaella Giuliadori, Claudia Mazzieri, Elisabetta Mascellani, Flavio Monina, Alessia Pianesi, Stella Savoretti e Giancarlo Succi. I disegni creati durante lo spettacolo dal maestro Sudario Brando saranno esposti in una mostra allestita nel foyer del teatro. Info e prenotazioni: 338.4873545 dalle 17 alle 20 o via WhatsApp.