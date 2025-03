"Confessioni" multimediali, esperienza davvero innovativa

Oggi alle ore 21.15, il teatro La Rondinella di Montefano ospiterà "Confessioni", una commedia multimediale liberamente tratta da “Delitti Esemplari” di Max Aub. Questo spettacolo unico nel suo genere rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi in un’esperienza artistica innovativa. "Confessioni" è uno spettacolo ideato da Marco Bragaglia e diretto da Piergiorgio Pietroni, che unisce suoni, voci e immagini in un sorprendente tessuto narrativo. Le musiche originali sono suonate da Agostino Maria Ticino, mentre i disegni dal vivo saranno realizzati dal Maestro Francesco Siena, in arte Sudario Brando. Confessioni è un evento della Compagnia CTR Calabresi Te.Ma. Riuniti di Macerata, per il Teatro La Rondinella di Montefano. Il cast dello spettacolo include i bravi attori del Corso di Dizione dell’Associazione Culturale La Rondinella: Francesco Batocco, Marco Bragaglia, Massimiliano Cacchiarelli, Laura Calimici, Tiziana Caporaletti, Gigliola Coppari, Leida Furiasse, Raffaella Giuliadori, Claudia Mazzieri, Elisabetta Mascellani, Flavio Monina, Alessia Pianesi, Stella Savoretti e Giancarlo Succi. Per info e prenotazioni, 338 4873545, dalle 17 alle 20 o via WhatsApp.