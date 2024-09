"Confidiamo di essere inseriti nel cratere"

"Non è ancora stata definita in modo puntuale l’area del cosiddetto "cratere", ovvero quella che rientra nel riconoscimento dello stato di emergenza. Ma il fatto di essere stati convocati in Regione ci fa ben sperare". A parlare è l’assessore di Tolentino Flavia Giombetti (foto), ieri alla riunione con la vicesindaco Alessia Pupo e gli ingegneri del Comune Katiuscia Faraoni e Emanuele Tiberi. "Nel 2023, nonostante le richieste, siamo stati esclusi dal perimetro – prosegue –. Confidiamo quest’anno di essere presi in considerazione, anche perché, ad esempio, le strade più colpite sono legate a situazioni pregresse, peggiorate col maltempo della scorsa settimana. Il bilancio dell’ente, inoltre, non ha fondi sufficienti per continuare a fronteggiare l’emergenza". Per chiedere il risarcimento danni serve la documentazione fotografica. I danni vanno documentati tramite fotografie; le immagini vanno inviate a comune.tolentino.mc@legalmail.it. "Si consiglia di fotografare i locali che rechino i segni degli allagamenti, gli oggetti, gli elettrodomestici, i macchinari, i veicoli danneggiati. Anche gli oggetti che saranno smaltiti, se di valore e se saranno oggetto di richiesta di risarcimento, vanno fotografati prima di essere conferiti", è la raccomandazione del Comune a cittadini e imprese.

Lucia Gentili