Confindustria, i giovani imprenditori vanno a lezione di intelligenza artificiale

"StrategIA – tecniche di Intelligenza Artificiale per entrare nel futuro" è il titolo del percorso formativo sul tema dell’intelligenza artificiale promosso da Confindustria Macerata per migliorare il livello di conoscenza digitale nelle imprese. Il programma è stato realizzato in collaborazione con EDIH4Marche, Anitec – Assinform, Made Competence Center Industria 4.0. Il primo incontro è stato organizzato con il Gruppo giovani imprenditori alla Simonelli Group spa. L’evento è iniziato con i saluti del Ceo Marco Feliziani, seguito dagli interventi del direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, del coordinatore del gruppo di lavoro Anitec-Assinform sull’IA Massimiliano Bellifemine, poi quello del Policy Advisor Anitec – Assinform Ettore Russo. Le conclusioni sono state affidate ad Alessio Castricini, presidente GGI Confindustria Macerata.