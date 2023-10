Confindustria striglia Parcaroli: "Discarica, ritardi inaccettabili"

"La questione rifiuti non può più essere rinviata". Il presidente di Confindustria Macerata, Sauro Grimaldi, scrive una lettera al presidente della Provincia e dell’Ata 3 Sandro Parcaroli, al presidente facente funzione del Cosmari Giuseppe Giampaoli e ai sindaci dei Comuni del Maceratese (per conoscenza anche al governatore Francesco Acquaroli, all’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi e al commissario straordinario Guido Castelli). Di fronte alla "preoccupante situazione per lo smaltimento dei rifiuti nel territorio, con il conseguente aumento della Tari per imprese e cittadini", Grimaldi fa una serie di richieste. "È necessario autorizzare rapidamente l’ampliamento della discarica di Cingoli – dichiara –; individuare il sito per realizzare la nuova discarica nella provincia di Macerata al fine di scongiurare una nuova emergenza al termine della fase transitoria. Dotarsi di uno strumento, il nuovo Piano regionale rifiuti, orientato al sostegno di politiche gestionali virtuose e coraggiose. Avviare lo studio di fattibilità e la progettazione di un impianto di termovalorizzazione, come soluzione ipotizzata dalla Oikos nella proposta di Prgr (programma regionale di gestione dei rifiuti), per raggiungere gli obiettivi comunitari e per chiudere il cerchio del ciclo dei rifiuti. Infine occorre arrivare all’autosufficienza impiantistica di prossimità rispetto ai fabbisogni esistenti, in linea con le altre regioni virtuose d’Italia, favorendo e sostenendo, anche nei confronti dell’opinione pubblica, la realizzazione di impianti moderni ed efficienti".

"Ci rammarica molto constatare di essere la Provincia meno virtuosa a livello impiantistico sul tema rifiuti – aggiunge il presidente di Confindustria –. In rappresentanza di 430 imprese presenti nelle provincia, che hanno prodotto nell’anno 2021 gran parte delle 548.946 ta di rifiuti speciali (fonte studio Oikos su rapporto Ispra) e buona parte dei rifiuti urbani gestiti in raccolta differenziata dal Cosmari, riteniamo non più accettabile che i continui ritardi su un tema strategico come quello dei rifiuti possano danneggiare le nostre aziende e il territorio. Non è la prima volta che si ricorre all’impianto della provincia di Fermo per una situazione di emergenza infrastrutturale e probabilmente non sarà l’ultima – conclude il presidente di Confindustria – se non sarà operativa una nuova discarica a Macerata entro i prossimi 34 anni, tempistica prevista nella relazione del Piano d’ambito Ata 3 come fase transitoria coperta dal previsto ampliamento della discarica di Cingoli".