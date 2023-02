Conforti e il ritratto di Troisi

C’è anche il dipinto dell’artista tolentinate Monica Conforti nel volume "Massimo Troisi. Il mio verbo preferito è evitare" (Rizzoli) di Stefano Veneruso, nipote dell’indimenticato attore, uscito questi giorni (martedì scorso) a settant’anni dalla sua nascita. Un libro che anticipa l’uscita del documentario. "Far parte di questo progetto per me è stato un grande onore", dice Monica: il suo ritratto di Troisi, "Il suo Pulcinella", insieme alle altre opere del libro, è stato donato alla famiglia. La Conforti fa parte di un gruppo di pittori, italiani e stranieri (un centinaio in totale), che ha organizzato anche due mostre in passato su Troisi, a Castel dell’Ovo e Procida (entrambe a Napoli). L’olio su tela 60 x 50 centimetri della pittrice di Tolentino rappresenta "un grande in uno spazio piccolo". "Ho provato a imprimere le emozioni che Troisi ci ha regalato e ci ha stampato nel cuore – spiega –: un Pulcinella senza maschera". La Conforti è una pittrice tendente al figurativo, con studi accademici alle spalle; ha partecipato a molte collettive su tutto il territorio nazionale, ha vinto riconoscimenti importanti e le sue opere sono state inserite in diverse riviste di settore. Sceglie l’acrilico e la tecnica mista come mezzi espressivi prediletti, pur utilizzando l’olio quando l’opera lo richiede.