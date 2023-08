Confraternita di San Rocco, è svolta Il nuovo priore è una donna

di Mauro Grespini

La confraternita di San Rocco a San Severino ha un nuovo priore. È una donna ed è la prima volta che accade, almeno a memoria d’uomo, visto che questa associazione di fedeli taglia nel 2024 il traguardo dei 500 anni dalla sua fondazione. Lei si chiama Serenella Eugeni, infaticabile organizzatrice di eventi e da sempre impegnata in parrocchia nella "sua" Colleluce. Nell’incarico di priore succede a Mauro Tomassetti, che era stato nominato nel dicembre del 2019 dopo aver raccolto il testimone da Umberto Dignani, il quale aveva guidato la confraternita di San Rocco per una ventina di anni. Ed è stato proprio quest’ultimo a "investire" Serenella Eugeni della responsabilità di guidare una delle associazioni cattoliche più radicate in città. La cerimonia è avvenuta nella chiesa di San Rocco, in pieno centro storico, nel corso di una funzione religiosa concelebrata da don Lorenzo Lazzaroni, assistente spirituale, dal parroco don Aldo Romagnoli e da padre Noè Benitez, che segue la parrocchia di Cesolo. Nell’occasione – era il 16 agosto, festa di san Rocco – anche la confraternita della Santissima Vergine Addolorata di Cesolo, infatti, ha eletto la sua nuova priora: Maria Teresa Iachetta, la quale ha assunto il ruolo lasciato da Venanza Caciorgna, presente al suo fianco per il passaggio di consegne. Peraltro la confraternita cesolana, proprio di recente, ha celebrato l’ingresso di cinque nuove consorelle: Anna Padella, Fernanda Aquili, Luciana Campetella, Katia Crescenzo e Valentina Santamarianova, le quali sono state accolte con un’altra cerimonia religiosa svoltasi nella frazione settempedana lo scorso 9 luglio.

A San Severino la devozione legata all’attività delle confraternite è ancora molto viva. Fra le più impegnate e conosciute c’è quella del Corpus Domini (con sede a Sant’Agostino), formata da tutti uomini, che molti hanno ben in mente per la loro partecipazione alla tradizionale processione, appunto, del Corpus Domini. Per Serenella Eugeni, artefice in questi giorni della collettiva d’arte "Mostra San Severino" e dell’esposizione di antichi giochi e bambole a palazzo Scuriatti, si tratta di un’importante investitura che le fa onore e le riconosce il forte impegno nel tenere unita la comunità, trasmettendo ai concittadini spirito di appartenenza ed entusiasmo. Così pure per Maria Teresa Iachetta, a Cesolo, dove la confraternita della Santissima Vergine Addolorata è molto attiva e gode del forte legame fra le numerose consorelle.